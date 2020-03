PHOENIX — Para más información, visite el sitio web de los CDC

Números del COVID-19 en California: Hasta el 18 de Marzo de 2020, a las 6 p.m., hora del Pacífico, hay un total de 675 casos que han dado positivo y 16 muertes en California (incluyendo una persona que no es residente de California). Este total no incluye a los pasajeros del crucero Grand Princess actualmente atracado en Oakland.

¿Qué debe hacer si cree que está enfermo?

Llame con anticipación: si tiene síntomas de COVID-19 y pudo haber tenido contacto con una persona con COVID-19 o haber viajado recientemente a países con aparente propagación comunitaria, llame primero a su proveedor de atención médica o al departamento de salud pública local antes de buscar atención médica para que se puedan tomar las precauciones adecuadas.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?

Por lo general, los coronavirus humanos causan enfermedades respiratorias de leves a moderadas. Los síntomas son muy similares a la gripe, que incluyen:

Fiebre

Tos

Falta de aire o dificultad para respirar

El COVID-19 puede causar una enfermedad respiratoria más severa.

¿Qué pasa si tengo síntomas?

Paciente: Si una persona desarrolla síntomas de COVID-19, como fiebre, tos o falta de aire, y tiene razones para creer que puede haber estado expuesta, debe llamar a su proveedor de atención médica antes de buscar atención. Contactarlos con anticipación asegurará que las personas puedan obtener la atención que necesitan sin poner en riesgo a otros. Asegúrese de informar a su proveedor de atención médica sobre su historial de viajes. También puede tomar las siguientes medidas de precaución: evite el contacto con personas enfermas, lávese las manos frecuentemente con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos.

Proveedor de atención médica: los pacientes que puedan tener una infección con este nuevo coronavirus deben usar una máscara quirúrgica y ser colocados en una sala de aislamiento de infecciones transmitidas por el aire.

Si no hay una sala de aislamiento de infecciones transmitidas por el aire disponible, el paciente debe colocarse en una habitación privada con la puerta cerrada. Los proveedores de atención médica deben usar precauciones estándar, por contacto y por el aire y usar protección para los ojos.

Para obtener más información sobre el control de infecciones, consulte "Actualización y orientación provisional sobre el brote del nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV) en Wuhan, China".

El Departamento de Salud Pública emitirá Cartas de Todas las Instalaciones (AFL por sus siglas en Inglés) a los centros de salud regulados en California con información y orientación actualizadas; estos se pueden encontrar en la página web de AFL.

Para más información, visite el sitio web de los CDC

